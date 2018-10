Was für ein Erfolg für den SV Marchfelder Bank Gymnastics Gänserndorf: Yannik Lehner, 18-jähriges Kunstturn-Aushängeschild, erturnte bei den NÖFT Geräteeinzel-Landesmeisterschaften in St. Pölten im Kunstturnen vier von sechs Gerätetiteln.

Nach einem mentalen Tief – Lehner hatte die EM-Qualifika-tion knapp verpasst – startete der Marchfelder mit September neu durch und erturnte sich in der Landeshauptstadt gleich vier (Boden, Ringe, Sprung und Barren) von sechs möglichen Titeln. Einzig am Seitpferd und am Reck, hier verhinderte ein Riss eines Reckleders eine mögliche sechste Goldmedaille, reichte es nicht für Platz eins.

Aber auch die restlichen Gänserndorfer Turner überzeugten. Eine Talentprobe lieferte dabei der 13-jährige Kevin Gindl ab. Mit Silber am Sprung, Bronze am Barren sowie zwei vierten Plätzen zählt er ebenfalls zu den größten niederösterreichischen Kunstturn-Nachwuchshoffnungen. Bei den NÖ Landeswettkämpfen landete Niels Eggenhofer in der Klasse J1 auf Platz zwei und Stefan Neuner siegte in der J2 vor seinem Vereinskollegen Jordan Bergen, Rafael Titkov und Lukas Reischütz.