Gänserndorf: Ausverkauftes Haus beim Turngala-Comeback

Nach drei Jahren Pause konnte sie endlich wieder einmal stattfinden: die Turngala des SV Gymnastics Gänserndorf. Der Andrang war dementsprechend groß, schon Wochen vor der Show war diese restlos ausverkauft. All jene, die Tickets ergatterten, kamen am Sonntag aber ordentlich auf ihre Kosten. Unter dem Motto „Adventzauber“ wurde über die große Videowall in der Stadthalle ein Adventkalender von 24 Programmpunkten abgearbeitet.

Vertreten waren wie gewohnt unzählige Sportarten und Zweigstellen, von Hip Hop über Kunstturnen, Trampolinspringen, Eltern-Kind-Turnen, Kiddyturnen oder Rope Skipping bis hin zu Aerobic, vom Standort Gänserndorf über Matzen, Schönkirchen-Reyersdorf, Gänserndorf-Süd, Strasshof, Marchegg und Angern bis Leopoldsdorf, von den ganz Kleinen bis hin zur fortgeschrittenen Generation, angeführt von Gymnastics-Obfrau Christine Glaser persönlich, die Teil der Aerobic-Nummer „Ein Schiausflug“ war. Genau wie ihr Vorgänger und Präsident des NÖ Turnverbands, Wolfgang Lehner, der aber unfreiwillig in diesen Genuss kam. Glaser holte ihn spontan aufs Parkett, Lehner machte den Spaß mit.

Umgekehrt gab‘s dafür von ihm Blumen für Glaser, und auch die Obfrau verteilte fleißig Lob und Ehrungen. Genau wie Bürgermeister René Lobner und Sportstadtrat Max Beck, die die Turnerinnen Sara-Grase Carabasa und Lobners Tochter Stella, sowie Rope Skipperin Jana Trunner mit dem Sportehrenzeichen der Stadt Gänserndorf auszeichneten. Mit dabei waren auch viele weitere lokale Politiker, Sponsoren, Unternehmer und Sportfunktionäre.