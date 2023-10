Gänserndorfer Kunstturn-Nachwuchs räumte wieder ab

Nach dem höchst erfolgreichen Abschneiden der Kunstturner-innen bei den niederösterreich-ischen Landesmeisterschaften kürzlich in St. Pölten, lag es nun auch an den jungen Talenten vom SV Gymnastics Gänserndorf, es den Mäddchen gleich zu machen.

Und das Vorhaben gelang: Mit sechs beinahe fehlerfreien Pflichtübungen an den Turngeräten Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck sowie einer Techniküberprüfung, die ebenfalls in die Mehrkampfwertung einfloss, gewann Nachwuchshoffnung Matteo Schinkovich aus Prottes das erste Gold für die Gänserndorfer.

Vereinskollege Maximilian Schachinger wurde eine Klasse schwieriger guter Dritter. Neue hoffnungsvolle Talente gibt es beim den jüngsten Gänsern-dorfer Kunstturnnachwuchs. Noah Ecker erturnte in seinem ersten Jugendstufenjahr Platz zwei und sicherte sich damit das Ticket für die österreichischen Jugendmeisterschaften, die am kommenden Samstag in Ternitz stattfinden. Einen Dreifach-Erfolg gab es dann in der jüngsten Wettkampfstufe für Gänserndorf: Platz eins durch Jimi Werner, gefolgt von Simon Kamellor und Julian Laumer.

Wolfgang Lehner, der Kunstturnverantwortliche der Gymnastics freute sich: „Das Ergebnis spiegelt die ausgezeichnete Arbeit unseres Trainerteams wieder. Jetzt gilt es, sich auf die Jugendmeisterschaften vorzubereiten, wo wir wieder möglichst gut abschneiden wollen.“