Gänserndorfer Rope-Skipper rockten WM

Mit Hannah Göttfert, Jana Trunner und Viktoria Krenn durfte der SV Gymnastics Gänserndorf gleich drei Rope Skipperinnen zu den Weltmeisterschaften und dem Internationalen Open Tournament nach Colorado Springs die USA entsenden. Unter insgesamt 1200 Athleten aus mehr als 25 Nationen war mit Florian Blümel ein weiterer Marchfelder von der Union Raiffeisenbank Gänserndorf.

Trotz erschwerter Bedingungen (Anm.: Colorado Springs liegt auf einer Seehöhe von 1.839 Metern) sorgte eine Gänserndorfer „Mischung“ für das Top-Ergebnis: Im Bewerb

„Double Under Relay“ erreichten Blümel und Göttfert mit einer sensationellen Teamleistung die Finals und schlussendlich Platz sechs.

In den Einzelseilbewerben platzierte sich Göttfert in der Disziplin „3 Minuten Speed“, trotz verpatzter Leistung, in einem Starterfeld von 44 Springerinnen als beste Österreicherin auf Platz 18, genauso wie in der Gesamtwertung als 19te. .im separat ausgetragenen „Triple Under Bewerb“ gelang ihr eine ausgezeichnete Platzierung auf Rang elf.

In den Juniorenbewerben durfte Jana Trunner ihr Können unter Beweis stellen. Dabei konnte sie in den Speed -vorne mitmischen und als beste österreichische Springerin in allen Disziplinen dieser Altersklasse aus dem Wettkampf gehen („30 Sekunden Speed Sprint“: Platz 11; „3 Minuten Speed Endurance“: Platz 16; „Freestyle“: Platz 26). In der Gesamtwertung wurde Trunner Zwölfte. Krenn startete bei ihrem internationalen Debüt in den IOT-Bewerben und konnte mit persönlichen Bestleistungen in allen Disziplinen brillieren. In der Gesamtwertung erreichte sie Platz vier in ihrer Alterswertung.