Gänserndorfer Rope-Skipper starke Lokalmatadore

Es war der Saisonhöhepunkt für die Gänserndorfer Rope-Skipper, sprich Seilspringer: die österreichischen Meisterschaften in der Gänserndorfer Stadthalle. Die Hausherren nutzten ihren Heimvorteil aus und räumten ordentlich ab.

In den Altersklassen Elite weiblich und männlich gingen die Meistertitel jeweils in die Bezirkshauptstadt. Bei den Herren konnte sich Florian Blümel von der Union Raiffeisenbank Gänserndorf in einem spannenden Wettkampf gegen die Konkurrenz durchsetzen und holte sich dank eines fehlerfreien Freestyles den Sieg. Hannah Göttfert vom SV Gymnastics Gänserndorf sicherte sich mit einer starken Leistung in den Speedbewerben und einem hervorragenden Freestyle den Sieg bei den Damen.

Die Stärke von Gänserndorfs Rope Skippern zeigten auch die weiteren Platzierungen durch Orissa Deubner (Union) auf Rang zwei und Christine van Linthoudt (Gymnastics) als Dritte.

In der Alterskategorie der Junioren männlich gab es ebenfalls einen Triple-Sieg der Heimischen: Gymnastics-Ass Daniel Tröstl gewann vor Phil Berger und Tarik Steininger, beide von der Union. Den Vizemeistertitel in der Altersklasse Junioren weiblich errang schließlich noch Jana Trunner vom SV Gymnastics Gänserndorf.

Die Siegerehrung im Anschluss führte Direktor Günther Harold von der Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf durch, er lobte die Klasse der Lokalmatadoren.