Gänserndorfs Kunstturner räumten ab

Jährliches Highlight für die nationalen Kunstturntalente sind die österreichischen Jugendmeisterschaften, die diesmal in der Sporthalle in Ternitz stattfanden. Mit dabei, einige vielversprechende Talente des SV Gymnastics Gänserndorf, die sich über die Landesmeisterschaften qualifiziert hatten.

Die Sensation lieferte dabei der 12-jährige Matteo Schinkovich aus Prottes. Mit dem Team NÖ erturnte er in der Jugendstufe III sensationell den österreichischen Meistertitel und im Einzel-Mehrkampf (Anm: Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren, Reck und Technik) gab es sensationell Bronze.

Dabei begann sein Wettkampf nicht optimal, bereits beim Einturnen zog er sich eine Fußverletzung zu und es stand an der Kippe, ob er den Wettkampf überhaupt turnen könnte. „Doch Matteo zeigte Kämpferherz und erturnte mit einen beinahe perfekten Wettkampf“, strahlte Wolfgang Lehner, der Kunstturnverantwortliche des Gänserndorfer Top-Vereins.

Eine weitere Medaille holte Maximilian Schachinger mit dem Team NÖ in der Jugend II. Der 13-jährige Gänserndorfer turnte dabei seinen bisher besten Saisonwettkampf.

Mirabell Lobner war diesmal die einzige Turnerin aus der Bezirkshauptstadt. Für die 12-jährige Gänserndorferin waren es die ersten Meisterschaften in der Jugendklasse II, mit drei Stürzen am Balken platzten die Medaillenträumen aber schnell. Am Ende gab's Rang zehn im Mehrkamp und den undankbaren vierten Platz mit dem Team NÖ. Zum ersten Mal waren Simon Hana (Anm.: 9 Jahre aus Gerasdorf) und Noa Ecker (8, Gänserndorf) am Start, sie belegten im starken Teilnehmerfeld die Plätze 10 und 17.