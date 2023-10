Großartiger Gänserndorfer Kunstturn-Nachwuchs

Nach dem Gänserndorfs Top-KunstturnerInnen Sarah Grace und Damaris-Faith Carabasa verletzungsbedingt für die diesjährigen Kunstturngeräteeinzellandesmeisterschaften absagen mussten, lag der Fokus beim talentierten Kunstturnnachwuchs des SV Gymnastics Gänserndorf. Und dieser präsentierte sich zu Beginn der Wettkampfsaison bereits in Topform.

Ein Auszug: Platz zwei durch Mirabell Lobner in der Jugend II, die sich mit ihrer Konkurrentin aus Ternitz ein spannendes „Kopf-an Kopfturnen“ lieferte, sich allerdings nach zwei Stürzen am Balken knapp geschlagen geben musste. Vereinskollegin Janina Albrecht belegte den undankbaren, aber dennoch starken vierten Platz.

Machtdemonstration bei den Minis

Ebenfalls tolle Leistungen sah man von den Kunstturnerinnen in den Grundlagenstufen: In der Grundlagenstufe II erturnte der Marchfelder Kunstturnverein Silber durch Anna Huszar und Bronze durch Sophie Vannek sowie Felia Krainberger. Platz fünf ging zudem an Greta Reinthaler. Im Teambewerb wurde es schließlich Silber hinter dem ATUS Ternitz. Eine Machtdemonstration lieferten dann die jüngsten Nachwuchskunstturnerinnen. Beinahe sämtliche Stockerlplätze gingen dabei an den talentierten Kunstturnnachwuchs.

„Ich muss mich vor allem bei meinem tollen jungen Trainerteam unter der Leitung von Jessica Lehner recht herzlich bedanken. Sie haben wirklich tolle Arbeit geleistet und wir können bei diesen tollen Nachwuchsturnerinnen ohne Sorgen in die Kunstturnzukunft des SV Gymnastics Gänserndorf sehen“, resümierte Wolfgang Lehner, der Kunstturnverantwortliche, zufrieden.