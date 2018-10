Die Gymnastics-Erfolgsgeschichte setzt sich fort. Die 19-jährige Klara Reisel machte es beinahe Yannik Lehner gleich, der zuletzt vier Landesmeistertitel abgeräumt hatte, und stand in St. Pölten ihrerseits dreimal ganz oben in der Rangliste. Mit sicheren und technisch sauberen Kürübungen gewann Reisel auf drei der vier olympischen Turngeräte: Sprung, Balken und Boden. Nur am Stufenbarren war die regierende Mehrkampfmeisterin Linda Hamersak besser.

Aber auch der talentierte Kunstturnnachwuchs der Gymnastics räumte in den Leistungsklassen kräftig ab: Sara Carabasa und Taisia Nizhynska holten sich Platz eins und zwei in der Jugendklasse II, Stella Lobner gewann die Jugendklasse III, Carla Redlich belegte Platz zwei. Mit dieser Leistung qualifizierten sich die jungen Turnerinnen für die Österreichischen Jugendmeisterschaften.