Medaillenregen für Gänserndorfer Kunstturner

Dabei begannen diese Meisterschaften äußerst unglücklich: Gänserndorfs Nummer eins, Yannik Lehner, sowie Jugendnationalteamturnerin Sarah-Grace Carabasa mussten verletzungsbedingt absagen und Damaris-Faith Carabasa, 14-jährige Hoffnungsträgerin auf einen Landesmeistertitel, stürzte beim Einturnen so unglücklich, dass sie im St. Pöltner Spital operiert werden musste. Trotz dieses Schockerlebnisses lieferten Gänserndorfs Kunstturnhoffnungen einen passablen Wettkampf ab und siegten klar in der Medaillenwertung.

Für die herausragendste Leistung bei dem Turnerinnen sorgte die 14-jährige Viktoria Helmer in der Jugendstufe I und ihre 12-jährige Vereinskollegin Mirabell Lobner in der Jugend II. Mit technisch sauberen Pflichtübungen erturnten sie jeweils Gold im Mehrkampf. In der Allgemeinen Klasse der Juniorinnen wurde Carla Redlich ausgezeichnete Zweite.

Nach dem verletzungsbedingtem Ausfall von Lehner, der damit seinen LM-Titel nicht verteidigen konnte, lag es nun am Gänserndorfer Kunstturnnachwuchs, Medaillen bei den Turnern nach Gänserndorf zu holen:

Hier sorgten Matteo Schinkovich mit Platz zwei, Maximillian Schachinger und Tobias Tröstl jeweils mit Rang drei in ihren Leistungsklassen für eine positive Bilanz.

Kunstturnverantwortlicher Wolfgang Lehner meinte: „Trotz - oder gerade wegen - der unglücklichen Umstände kann man mit dem Ergebnis zufrieden sein. Mein Dank gilt meinem Trainerteam, das hier ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. Wir haben definitiv keine Nachwuchssorgen.“