Rope-Skipper lösten EM-Tickets

Werbung

Nach den Erfolgen der Rope-Skipper aus Gänserndorf bei den österreichischen Jugendmeisterschaften ( die NÖN berichtete ) legte man auch in der Eliteklasse nach: So sicherte sich Kristina Karbasch vom SV Gymnastics Gänserndorf den ersten Platz beim ersten nationalen Wettkampf der Seilspringer in Salzburg – vor Vereinskollegin Christine van Linthoudt.

Beide konnten sich damit durch ihre Leistungen für die diesjährige Europameisterschaft in der Slowakei Ende Juli qualifizieren. Livia Kaiser schaffte es auf Platz sechs und konnte sich dadurch für das sogenannte „Open Tournament“ – ein internationaler Wettkampf im Rahmen der EM – qualifizieren. Gute Leistungen zeigten auch Viktoria Krenn und Bianca Suk mit den Rängen acht und neun.

Hannah Göttfert, die verletzungsbedingt nicht an den Start gehen konnte, erhielt als derzeit beste österreichische Rope-Skipperin und amtierende österreichische Meisterin ebenfalls ein EM-Ticket.

Stichwort EM: Dank ihrer starken Leistungen bei den Jugendmeisterschaften wurden Daniel Tröstl bei den Herren und Jana Trunner bei den Damen – beide sind Gymnastics-Athleten – im Nachgang der Titelkämpfe für die Jugend-Europameisterschaft nominiert, die parallel zu allgemeinen Klasse ebenfalls in Šamorín ausgetragen wird.