Sieben auf einen Streich für Gänserndorf

Werbung

Riesenfreude bei den Verantwortlichen und Trainern des SV Gymnastics Gänserndorf. Bei den am Wochenende in der Stadthalle Gänserndorf ausgetragenen NÖFT-Kunstturnlandesmeisterschaften nutzten Gänserndorfs ASKÖ Athleten den Heimvorteil und erturnten mit der Unterstützung der heimischen Fans gleich sieben Landesmeistertitel.

Zudem sorgten sechsmal Gold, viermal Silber und einmal Bronze in den Kinder- und Jugendklassen für eines der erfolgreichsten Landesmeisterschaftsergebnisse in der ohnehin schon so erfolgreichen Vereinsgeschichte der Gymnastics.

Top-Talent machte den nächsten Schritt vorwärts

Die 15-jährige Sara Grace Carabasa, die seit September im Bundesleistungsstützpunkt Linz trainiert, erturnte mit einer soliden Mehrkampfleistung in der Eliteklasse ihren ersten NÖ-Landesmeistertitel bei den Damen. „Sie hat das Potenzial, eine zweite Marlies zu werden“, spielt Gymnastics-Kunstturnverantwortlicher Wolfgang Lehner auf Aushängeschild und WM-Teilnehmerin Marlies Männersdorfer an, die ihre Karriere ja auch in Gänserndorf begann. Schwester Damaris (Anm.: 12 Jahre alt), gelang das gleiche Kunststück – mit vier beinahe fehlerfreien Kürübungen – bei den Juniorinnen, vor ihrer Vereinskollegin Stella Lobner.

An Spannung kaum zu überbieten, war dann der Kampf um den Elite Mehrkampftitel bei den männlichen Turnern. Mit der Unterstützung durch die Zuschauer steigerte sich Gänserndorfs Nummer eins, Yannik Lehner, von Gerät zu Gerät und sicherte sich mit technisch sauberen Wettkampfübungen den NÖ Landesmeistertitel im Mehrkampf. Vereinskollege Florian Vecera turnte sich mit Platz drei aufs begehrte Stockerl.

Als Drauf gabe gab es noch die Geräte-Einzeltitel am Boden, Barren, Sprung, Reck und den Ringen für den 21-jährigen Mechatronic- und Robotic Studenten Lehner.