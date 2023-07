Titel und Rekorde für Gänserndorfer Rope-Skipper

Gleich zwei Meistertitel konnte der SV Gymnastics Gänserndorf in Groß-Siegharts holen: In der Klasse Elite weiblich stellte Hannah Göttfert einen neuen Rekord für „Drei Minuten Speed“ auf (Anm.: 473 gezählte Sprünge, was - da nur der rechte Fuß gezählt wird - 946 Sprüngen in drei Minuten entspricht) und sicherte sich damit Platz eins. In der Disziplin „30 Sekunden Speed“ gelang es ihr, den von ihrer Vereinskollegin Jana Trunner aufgestellten Rekord von 95 Sprüngen zu bestätigen. Mit einem sehr guten Freestyle sicherte sie sich schließlich auch Gold und Meistertitel in der Klasse Elite Damen. Teamkollegin Viktoria Krenn erreichte mit dem drittbesten Freestyle Platz vier und Scarlett Gindl wurde Siebte.

In der Klasse Elite männlich sicherte sich Florian Blümel von der Union Raiffeisenbank Gänserndorf den zweiten Platz in der Gesamtwertung. In der Klasse Junioren weiblich sicherte sich Trunner mit hervorragenden Speed-Leistungen den Titel. Gymnastics-Teamkollegin Maya Matyla wurde Vierte, die Springerinnen Patrizia Korsinsky und Melissa Korsinsky von der Union Raiffeisenbank Gänserndorf platzierten sich auf den Rängen sieben und neun.

Gänserndorfer Dominanz bei den Junioren

Bei den Junioren männlich holte Phil Berger (Union Raiffeisenbank Gänserndorf) mit starken Speedwerten den Gesamtsieg. Daniel Tröstl (SV Gymnasics Gänserndorf) sicherte sich mit dem besten Freestyle dieser Klasse den zweiten Platz, gefolgt von seinem Bruder Fabian als Dritter. Tarik Steininger und Luis Berger von der Union Raiffeisenbank Gänserndorf erkämpften sich noch die Plätze vier und fünf.

In der Klasse Jugend weiblich verpasste Elena Redlich vom SV Gymnastics Gänserndorf die Stockerlplätze knapp, freute sich dennoch über Rang vier. Die Klasse Jugend männlich entschied Atilla Steininger von der Union Raiffeisenbank Gänserndorf mit konstanter Leistung für sich. Tobias Tröstl und Christoph Wachtberger - beide vom SV Gymnastics Gänserndorf – komplettierten das Stockerl.

Im parallel ausgetragenen Bewerb „Tripple-Under“ (Anm.: fortlaufende dreifach Durchzüge) sicherten sich Göttfert Platz eins und Krenn Platz drei bei den Damen sowie Blümel Rang zwei bei den Herren.

Generalprobe für die WM glückte

Im Zuge der österreichischen Meisterschaft wurde parallel der Bewerb der „Newcomer Challenge“ ausgetragen, wo die Nachwuchsspringerinnen und -springer Wettkampferfahrung als Vorbereitung einer späteren Qualifikation für die österreichischen Meisterschaften sammeln dürfen. Hier zeigte Elanur Steininger von der Union Raiffeisenbank Gänserndorf ausgezeichnete Leistung und gewann die Klasse Jugend weiblich.

Aber zurück zu den Weinviertler Topspringern: Bei diesen Meisterschaften zeigten die Gänserndorfer Spitzen-Athleten ihr Topniveau, mit dem sie Österreich bei den Rope Skipping World Championships ab kommendem Montag in Colorado Springs vertreten werden. „Bleibt zu hoffen, dass Hannah (Göttfert), Jana (Trunner) und Florian (Blümel) ihre Leistungen in den USA ebenso auf den Boden bringen werden“, meint Gymnastics-Obfrau Christine Glaser.