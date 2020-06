Am 5. Juni wurde der Strassho fer Wolfgang Lehner zum neuen Präsidenten des niederösterreichischen Fachverbandes für Turnen (NÖFT) gewählt. Jetzt nahm sich der ehemalige Obmann und Manager des SV Gymnastics Gänserndorf ausführlich Zeit für ein erstes Antritts interview.

NÖN: Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie sich zur Wahl zum Präsidenten gestellt haben? Eigentlich wollten Sie ja kürzertreten und haben deshalb auch in Gänserndorf Ihr Amt zurückgelegt?

Wolfgang Lehner: Das hat sich alles sehr kurzfristig ergeben. Grundsätzlich bin ich ja schon länger Funktionär beim NÖFT – im Bereich Kunstturnen. Nach dem Rücktritt des bisherigen Präsidenten (Anm.: Gerhard Beitl) waren wir führungslos. Da sind einige Funktionäre an mich herangetreten und haben mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Und weil mir der Turnsport am Herzen liegt, habe ich nicht zu lange überlegt. Nur an Zeitmangel werde ich jetzt auch weiterhin leiden (lacht).

Dabei hatte auch der Coronavirus „Schuld“, dass Sie jetzt neuer „Boss“ des NÖFT sind, oder?

Lehner: Irgendwie schon, weil ich während des Lockdowns sehr viel Freizeit hatte und schon gemerkt habe, dass mir etwas fehlt. Aber ganz grundsätzlich kannst du ohne Liebe zum Sport so ein Amt nicht ausüben.

Kommen wir zum Inhaltlichen: Was sind Ihre ersten Aufgaben an der Spitze des Verbands?

Lehner: Ich möchte den Verband zunächst einmal in ruhigere Bahnen führen und neu strukturieren, das wird mich die nächsten Wochen und Monate beschäftigen. Gerade die fehlende Struktur ist in letzter Zeit zu einem Problem geworden. Wir haben so viele unterschiedliche Disziplinen unter einem Dach, und das zu koordinieren ist wirklich schwierig. Vor allem weil es hauptsächlich ehren amtliche Mitarbeiter sind, die sich für den Turnsport ein setzen.

Dabei ist die Ehrenamtlichkeit auch nicht gerade ideal?

Lehner: Im ganzen Verband gibt es keinen hauptamtlichen Mitarbeiter, mich inklusive. Das macht es deutlich schwieriger, weil jeder freiwillige oder ehrenamtliche Mitarbeiter zwar enorm wichtig ist, aber jederzeit weg sein kann bzw. nur sehr schwer nachzubesetzen ist. Da ist immer auch Diplomatie gefragt.

Abgesehen von diesem Problemfeld: Welche längerfristigen Ziele verfolgen Sie in den nächsten drei Jahren Ihrer Amtszeit?

Lehner: Ich finde, wir müssen auch unsere Statuten modernisieren, damit wir handlungsfähiger sind. Dann will ich im Sinne unserer Sportler agieren, vor allem in Sachen ihrer Trainingsbedingungen. Aber da müssen wir auf die Unterstützung des Landes Niederösterreich hoffen, weil ohne die geht es nicht. Wir finan zieren uns ja sonst nur über die Mitgliedsbeiträge unserer Vereine.

Das klingt nach viel und komplexer Arbeit, hilft da Ihre Erfahrung beim SV Gymnastics?

Lehner: Es ist nicht unähnlich, stimmt. Aber das Gebiet und auch die Disziplinen sind ungleich größer als in Gänserndorf. Da werde ich mir viel Zeit nehmen müssen, aber da sind auch spannende Sachen für mich dabei. Mit Sportakrobatik oder Rhythmischer Sportgymnastik beispielsweise habe ich bisher noch nicht so viel Erfahrungen gemacht. Außerdem: Je mehr ich motivieren und delegieren kann, desto weniger Arbeit für mich (lacht).

Die Basis jedes Turnsports wird in der Schule gelegt. Wie ist da Ihre Herangehensweise?

Lehner: Gerade im Breitensportbereich wird die Basis in den Volksschulen gelegt, aber ich denke, da sind

mehr die Dachverbände gefragt, die schauen sollten, dass die tägliche Turnstunde Realität wird. Da gibt es noch ein großes Manko, das fängt schon damit an, dass manche Vereine im Sommer in den Schulen nicht trainieren können. Allerdings kann ich auch verstehen, wenn gerade beim Geräteturnen eine große Skepsis herrscht.

Inwiefern?

Lehner: Natürlich wird ein Lehrer lieber Abschießen spielen statt Geräteturnen, wenn ihm die nötige Ausbildung fehlt und er dann vielleicht Probleme kriegt, wenn sich dabei ein Kind verletzt.

Stichwort Jugend: Sie haben mit zwei blutjungen Schriftführerinnen (Anm.: Vanessa Troch, 21 Jahre alt, und Carina Bittermann, 23) verstärkt. Gehört das auch zu Ihren Zukunftsvisionen?

Lehner: Mit dem alten Präsidenten sind auch einige andere Funktionäre gegangen, also der Bedarf war gegeben. Nur freut es mich ganz ungemein, dass sich junger Nachwuchs gefunden hat. Das ist in der heutigen Zeit absolut nicht selbstverständlich. Außerdem passen sie zu unserem Sport, jung und dynamisch.