Yannik Lehners lange Leidenszeit ist zu Ende

Es wirkt fast so, als ob es der Verletzungsteufel extra auf ihn abgesehen hätte: Eine Schulterverletzung, die operiert werden musste, mehrere Kleinigkeiten im Bewegungsapparat und zuletzt ein langwieriges Ödem im Handgelenk – das ist nur ein kurzer Auszug der langen Krankenakte des Gänserndorfer Kunstturners Yannik Lehner.

„Es war ein Wahnsinn, kaum war eine Verletzung ausgeheilt, ist eine neue aufgetaucht. Es ist kurios, entweder hast du als Kunstturner gar nichts oder permanent etwas“, seufzte Vater Wolfgang, der Kunstturn-Verantwortliche bei Lehners Verein SV Gymnastics Gänserndorf. Dennoch schlug Yannik Lehner dem Teufel jetzt ein Schnäppchen und zeigte bei den kürzlich ausgetragenen NÖFT-Geräteeinzel- und offenen Union-Landesmeisterschaften in Maria Enzersdorf auf.

Teilnahme an Meisterschaft war spontan

Für den 21-jährigen Eliteturner war es der erste große Wettkampf seit Langem. Mit einer technisch sauberen und fehlerfreien Kürübung holte er sich für alle überraschend den Titel am Barren. Auch für ihn selbst: „Es war eigentlich eine Spontanentscheidung, an den Meisterschaften teilzunehmen. Dass der Weg zur Spitze noch ein schwerer ist, zeigten die Fehler und Stürze an den weiteren Geräten. Ob dies gelingt, ist auch davon abhängig, ob mein Körper die Belastungen aushält.“

Lehner war allerdings nicht der einzige Gänserndorfer, der Grund zum Jubeln hatte. Mit zwei Geräte-Einzeltiteln (Boden und Stufenbarren) bei den Junior innen durch Stella Lobner und insgesamt sieben Gold-, zwei Silber- und fünf Bronzemedaillen durch den Kunstturnnachwuchs war es eine höchst erfreuliche Bilanz für die Gymnastics. Besonders hervorzuheben waren bei den Jüngsten die Leistungen von Damaris-Faith Carabasa und Matteo Schinkovich, die in beeindruckender Manier ihre Wettkampfklasse gewannen.

Erstmals in der Eliteklasse mit dabei war auch Kevin Gindl. Der 17-jährige Deutsch-Wagramer holte nach verpatzter Bodenkür Rang fünf.