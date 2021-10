Weikendorf: Erfolg für Fudokan Karate Club Jorga

Von 4. - 6. Oktober 2021 fand der 25th European Fudokan Championship in Polen, Katowice statt. Dort nahmen ca. 1800 Karatekas aus ganz Europa teil. Auch der Fudokan Karate Club Jorga nahm daran teil um sich mit internationalen Karatekas zu messen. Am Montag Vormittag begann mit der Eröffnungszeremonie der Wettkampf.

Dort konnten wir unser Können unter Beweis stellen.



Nezralija Ahmetovic / Siggi (7. Dan) wurde Europameister in zwei Kategorien ( Katas und Fuku Go) Vize-Europameister in Kumite. In der Kategorie Tamaschiwari konnte er Bronze holen.



Trainerin Jelena Petrovic, die dort erfolgreich ihre Prüfung zum 4. Dan machte, wurde Europameisterin in der Kategorie Katas. Ausserdem konnte sie bei WTKU die Bronzene Medaillie holen.



Manuela Eder Husic (orangener Gürtel) holte sich ebenfalls eine Gold-Medaillie und ist somit Europameisterin. Uros Gaic eroberte den 4. Platz.

Gerade wegen der derzeitigen Corona Pandemie sind wir besonders stolz und glücklich, dass wir auf die vorherigen Erfolge anknüpfen konnten. Nur durch Fleiß und Disziplin beim Training konnten wir diese Erfolge erreichen.

Nun wird fleißig und regelmäßig weiter trainiert, um sich wieder bei den nächsten Wettkämpfen mit anderen messen zu können.



Es besteht natürlich die Möglichkeit zum Schnuppertraining von 18 00 bis 19 30 Uhr im Turnsaal der Volksschule Weikendorf.

Infos und Anmeldung unter der Telefonnummer 0664/271 88 78 von Herrn Nezralija Ahmetovic / Siggi.