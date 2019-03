Letzten Samstag startete das Deutsch-Wagramer Para-Schwimm-Ass Andreas Ernhofer bei den Salzburger Landes meisterschaften in Hallein in die neue Saison.

Beim ersten Wettkampf des Jahres war die Nervosität beim 21-Jährigen groß, seine Leis tungen aber noch größer. Denn bereits in seinem ersten Bewerb, 100 Meter Brust, konnte der Marchfelder mit einer Zeit von 2:10,54 Minuten seine persönliche Bestleistung gar um vier Sekunden unterbieten.

„Dadurch war für mich sofort klar, dass ich gut in Form bin und auch bei den weiteren Bewerben gute Siegeschancen habe“, strahlte der Feuerwehrmann. Über 50 m Freistil konnte er sich dann um ein paar Zehntel verbessern und über 50 m Brust sowie 150 m Lagen knapp an seine Bestzeit heranschwimmen. „Durch diese Leistungen erzielte ich in allen vier Bewerben den ersten Platz und wurde zusätzlich für die Tagesbestleistung ausgezeichnet. Das macht Lust auf mehr“, so der Wagramer.

Vier Siege bei vier Bewerben ist laut Ernhofer perfekt: „Besser hätte die Saison nicht starten können. Ich freue mich schon auf die nächsten Wettkämpfe in Zagreb und Linz.“