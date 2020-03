Noch bevor das Coronavirus das Sportleben komplett zum Erliegen brachte, zeigte der Deutsch-Wagramer Paraschwimmer An dreas Ernhofer, der erst vor Kurzem seinen Startplatz für die Paralympics 2020 in Tokio fixiert hatte, einmal mehr seine gute Form. Bei den Salzburger Landesmeisterschaften im Para-Schwimmen gab der junge Marchfelder wieder einmal Vollgas: In seinen Paradedisziplinen 50 Meter Brust, 50 Meter Freistil und 150 Meter Lagen schwamm Ernhofer knapp an seine Bestzeiten heran und konnte sich so alle drei Goldmedaillen sichern. Auch über 100 Meter Brust ließ der Deutsch-Wagramer Feuerwehrmann seinen Konkurrenten keine Chance und erzielte mit einer Zeit von 1:04.89

Minuten ebenfalls den ersten Platz.

„Im Moment passt alles zusammen“

Zusätzlich zu den vier Top-Platzierungen wurde Ernhofer außerdem noch für die beste Leistung des Tages ausgezeichnet, was den 23-Jährigen enorm freute: „Es passt im Moment alles zusammen, ich fühle mich im Becken einfach so richtig wohl.“