Am vergangenen Wochenende startete der Deutsch-Wagramer Andreas Onea beim internationalen Schwimm-Meeting in Spittal in Kärnten. Neben einigen Olympia-, WM- und EM-Startern sprang der 26-Jährige als einziger Para-Schwimmer ins Becken und sorgte dabei für ein Kuriosum: Zum ersten Mal gelang es Onea, bei einem Wettkampf von Menschen ohne Behinderung am Podium zu stehen – und das trotz fehlender Inklusionswertung.

Über 200 Meter Schmetterling gelang ihm mit einer Zeit von 2:36,01 Minuten eine neue Bestzeit und damit Ö-Rekord auf der Kurzbahn. Diese Leistung sorgte aufgrund des Wertungssystems für den unerwarteten dritten Platz und damit für eine bronzene Premiere am Podium. „Als ich während der Siegerehrung meinen Namen gehört habe, habe ich es zuerst nicht glauben können. Ich habe schon einiges erlebt, aber das ist etwas, womit ich nie gerechnet habe. Da habe ich schon ordentlich schmunzeln müssen“, freute sich der Heeressportler sichtlich.

Insgesamt ging Onea in sechs Bewerben an den Start. „Das war der erste Wettkampf im neuen Jahr, und das mitten aus der harten Trainingsphase heraus.“ Für den Niederösterreicher steht in dieser Saison als Höhepunkt die Weltmeisterschaft in Malaysia im Juli 2019 an.