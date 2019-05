In Linz gingen die Staatsmeisterschaften im Paraschwimmen über die Bühne. Mit dabei und höchst erfolgreich: die beiden Deutsch-Wagramer Andreas Onea und Andreas Ernhofer.

Für Onea war es eine erfolg reiche Formüberprüfung nach der gelungenen Absolvierung eines Höhentrainingslagers in Frankreich. Er siegte in allen vier Bewerben, in denen er an den Start ging, und sicherte sich damit die Staatsmeistertitel über 400 Meter Freistil, 100 m Brust und 100 m Freistil. Auf 100 m Schmetterling verbesserte der Para-Schwimmer seine eigene Bestzeit um 0,79 Sekunden auf 1:08,67 Minuten und stellte damit einen neuen österreichischen Rekord auf.

"Es ist schwer planbar und kann schnell schief gehen"

„Nach der Rückkehr aus der Höhe ist das immer so eine Sache mit der Form, das ist schwer planbar und kann schnell schief gehen. Ich bin aber froh, dass es bei mir aufgegangen ist“, war Onea überglücklich. Weiter geht es nun mit den Weltcups in Lignano und Berlin.

Ernhofer dagegen ging in fünf verschiedenen Bewerben an den Start. Neben einem Titel über 50 m Brust konnte er seine Bestzeiten in allen fünf (!) Bewerben unterbieten und damit vier neue österreichische Rekorde aufstellen. Der 22-Jährige scheint somit auf einem guten Weg zur Weltmeisterschaft im September zu sein.