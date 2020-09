Eine besondere Ehre wurde dem Deutsch-Wagramer Para-Schwimmer Andreas Onea in der Vorwoche zuteil: Er wurde zu einem Zoom-Call mit der japanischen Olympiaministerin der Sommerspiele kommendes Jahr in Tokio eingeladen.

Hintergrund ist der Start eines Austauschprojekts mit Schülern aus der japanischen Stadt Nasu shiobara, an dem Onea teilnimmt. Worum geht es? „Sie (die Schüler, Anm.) sollen die Paralympics und mich als Sportler mit Behinderung kennen lernen“, erzählt Onea, der bei einem Besuch im Vorjahr in Kontakt mit diesem Projekt kam. „Damit soll Bewusstseinsbildung in Richtung Inklusion durch die Paralympics im nächsten Jahr geschaffen werden.“

Und beim Kick-off-Meeting ein knappes Jahr vor den Para lympics schaltete sich auch Olympiaministerin Seiko Hashimoto dazu – übrigens eine ehemalige Eisschnellläuferin und Bahnradfahrerin, die mit insgesamt sieben (!) Teilnahmen an Olympischen Spielen, viermal im Winter und dreimal im Sommer, zu den Rekordhalterinnen unter allen weiblichen Olym pioniken gehört.