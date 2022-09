„Mister Volleyball“ aus Gänserndorf geehrt

Werbung

Im Rahmen des Qualifikationsspiels für die Volleyball-EM der Damen zwischen Österreich und Slowenien in Graz wurde der ehemalige Direktor der Sporthauptschule Matzen Heinz Hofstetter für seine langjährige Tätigkeit für den Volleyballsport in Österreich geehrt.

Hofstetter gilt nicht zu Unrecht als „Mister Volleyball“ des Weinviertels. Er war im Bereich der Schülerliga Volleyball seit der Gründung im Ausbildungsteam, 15 Jahre Geschäftsführer und in dieser Funktion verantwortlich für die Bewerbsorganisation.

In der Ferienzeit organisierte er Schülerligacamps für jährlich ca. 500 Schülerinnen und dabei gleichzeitig eine Fortbildung für ca. 40 bis 50 Begleitlehrer. Zusätzlich war er verantwortlich für die Organisation von Fortbildungskursen während der Ferien.

Im Bereich des österreichischen Schulsports war der heute 72-Jährige in der Schulsportabteilung des Unterrichtsministeriums viele Jahre Bundesreferent für Volleyball und dabei leitend bei der Organisation der Bundesmeisterschaften für Oberstufen.

Innerhalb der Internationalen Schulsportföderation nahm er von 1988 bis 1998 an sechs Schulweltmeisterschaften als Schiedsrichter teil und war in der Folge aufgrund seiner fachlichen und organisatorischen Fähigkeiten von 1998 bis 2010 Präsident der Technischen Kommission Volleyball in der Internationalen Schulsportföderation.

In dieser Funktion stand er den Organisationsteams von sieben Schulsportweltmeisterschaften in Portugal, Puerto Rico, Zypern, Kroatien, Italien, China und Frankreich vor.

Gründungsmitglied des NÖ Verbandes

Auch im Verbandsbereich war Hofstetter maßgeblich im Volleyballgeschehen tätig: Im niederösterreichischen Volleyballverband war der Gänserndorfer 1976 Gründungsmitglied, er organisierte jahrelang den Spielbetrieb als Wettspielreferent und war der 1. NÖ Schiedsrichter mit der Höchstqualifikation. Innerhalb des ÖVV war er von 1995 bis 2010 nominierter Geschäftsführer der Schülerliga.

Bei der Volleyball-EM 2011 in Österreich und Tschechien war er als „Competition Director“ in der Wiener Stadthalle für die Hallenorganisation hauptverantwortlich. Schließlich wurde er von 2012 bis 2020 als Supervisor für die Europacup-Bewerbe des europäischen Verbandes CEV eingesetzt.

Schon vor Jahren war Hofstetter das Goldene Ehrenzeichen des ÖVV verliehen worden, zum Abschluss seiner internationalen Tätigkeit als Supervisor fand nunmehr diese Ehrung in Graz statt.