Protteser Platt ist zweimal im EM-Finale

Der steile Aufstieg des Samuel Platt ging vergangene Woche in Bukarest weiter. Der Protteser war Teil eines sechsköpfigen Teams, das Österreich bei der Jugend-EM im Wasserspringen vertrat, und zeigte wie gewohnt gute Leistungen – zunächst in einem Teambewerb, wo Österreich Fünfter wurde, danach auch in den Einzelbewerben.

Gleich zweimal schaffte Platt den Einzug ins Finale, wo am Ende ein elfter und ein neunter Rang standen. Letzterer im Drei-Meter-Bewerb, dem er ein wenig nachtrauerte: „Da hab ich nicht meine Bestleistung abrufen können, sonst wäre sich wahrscheinlich der dritte Platz ausgegangen. Schade, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinen Wettkämpfen.“