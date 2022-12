Comeback der Laufserien

Werbung

Ende November begann in Deutsch-Wagram ja die Crosslaufsaison. Und im Gegensatz zu den pandemiegeplagten Vorjahren wird es heuer wieder eine Winterlaufserie im Weinviertel geben.

Cheforganisator Markus Reidlinger, gleichzeitig Obmann des LAC Harlekin Mistelbach, erklärt die Bewegründe: „Wir haben gemerkt, dass das Interesse wieder da ist. Also haben wir uns kurzerhand zusammengetan, um etwas auf die Beine zu stellen. Ganz nach dem Motto familiär, nicht all zu aufwändig und Abwechslung.“ Es warten jetzt noch vier Stationen, Startschuss ist der traditionelle Silvesterlauf in Erdpress, bis Ende Jänner folgen danach noch Ulrichskirchen, Mistelbach und Großrußbach (Anm.: alle Details in der Infobox), wo der KFC Kleinebersdorf die Schlussveranstaltung übernimmt.

Es wird drei Wertungs klassen geben und die besten drei Ergebnisse kommen in die Wertung. Das heißt, es gibt keinen Gesamtsieger über alle Klassen, sondern nur je Altersklasse. Aber das ist nicht das einzige Crosslaufangebot diesen Winter in den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach.

Von Ende Jänner bis Ende Februar findet auch wieder die sogenannte „Illegale Crosslaufserie“ statt. Dabei handelt es sich um nichts Illegales, sondern nur um eine gemeinsame sportliche Betätigung ohne Zeitnehmung, Ergebnisse oder Siegerehrungen (Anm.: alle Termine in der Infobox).