Am kommenden Wochenende ist es endlich soweit: Der Raiffeisen Weinviertler Laufcup, die größte Laufserie des Weinviertels, startet mit dem Spannberger Wald- und Wiesenlauf. Die NÖN beantwortet die wichtigsten Fragen:

... Wie viele Läufe gibt es?

Wie im Vorjahr elf, traditionell beschließt der Strasshofer Herbstlauf auch das Jahr 2019. In Zukunft könnte noch ein zwölfter Lauf dazukommen, nämlich der Wolkersdorfer Schlossparklauf, der 2018 zum ersten Mal stattfand. „Allerdings wollen sich die Veranstalter das heuer noch anschauen, aber wir stehen in Kontakt“, berichtet Markus Reidlinger, Obmann des LAC Harlekin und Mitglied der ARGE Laufcup. Die Rabensburger Premiere im Vorjahr war jedenfalls ein voller Erfolg, weshalb man wieder dabei ist.

... Was macht den Laufcup aus?

Familiär und nicht kommerziell – mit diesen beiden Schlagwörtern lässt sich das Erfolgsrezept zusammenfassen. Reidlinger ist dabei eines wichtig zu betonen: „Unsere Veranstaltungen stärken die örtliche Gemeinschaft und sind ein Mehrwert für die Gesellschaft.“

... Wie sieht es mit den Starterzahlen aus?

Konstant gleich, was in Zeiten größerer und abwechslungsreicher Konkurrenz einem Ritterschlag gleichkommt. Dabei handelt es sich um 30 Prozent „Dauer(b)renner“, ansonsten finden immer wieder Gäste den Weg in die Bezirke Gänserndorf und Mistelbach. Reid linger: „Wir haben beispielsweise eine Anfrage von einer Grazer Laufgruppe für den Poysdorfer Winzerlauf, weil ihnen unser nicht kommerzielles Konzept so gut gefällt.“

... Wer organisiert das alles?

Die einzelnen Läufe die veranstaltenden Laufvereine, übergeordnet die Arbeitsgemeinschaft Laufcup, angeführt von Helmut Schachinger als Obmann, der aber 2019 in Pension geht. „Nicht nur deswegen müssen wir schauen, dass wir auf Funktionärsebene frisches Blut bekommen“, weiß Schachinger, „Der Arbeitsaufwand ist nicht zu unter schätzen.“

... Wie hoch ist das Niveau?

An der Spitze Top-Läufer, doch die größte Zahl der Läufer sind jene breite Masse, die rein hobbymäßig oder nur ab und an in die Laufschuhe schlüpfen. „Deswegen braucht sich keiner fürchten, mitzu machen. Egal ob alt oder jung, blutiger Anfänger oder ambitionierter Hobbyläufer, wer teilnimmt, hat schon gewonnen. Unser Ziel ist es, den Leuten zu vermitteln, wie wichtig und gesund regelmäßiger Sport ist – in angenehmem und geselligem Ambiente.“