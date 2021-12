Faustball-Damen holten Siege mit Ersatz-Coach

Wolfgang Ritschel-Roschitz und Reinhard Exner mussten für die Auswärtsspiele in Wels passen, statt ihnen begleitete Wolfgang Schmid die Frauen der SPG Wolkersdorf/Neusiedl. Dabei handelt es sich um den Vater von Kapitänin Marie Scharinger, einen langjährigen Faustballspieler, der früher seine Tochter coachte und das Team in der Vergangenheit immer, wenn es erlaubt war, von der Tribüne aus unterstützte. Nach der Verhinderung von Ritschel-Roschitz und Exner ergab er sich aus Sicht der SPG als perfekte Alternative.

Klappen sollte es jedenfalls auch in dieser Konstellation, denn die Weinviertlerinnen legten nach dem ersten Saisonsieg vor einer Woche gegen Nussbach zwei weitere nach. Zunächst stand das Spiel gegen Linz Urfahr auf dem Programm. „Wir haben stark begonnen, aber es trotz mehrerer Satzbälle nicht geschafft, den Sack zuzumachen“, denkt Abwehrspielerin Julia Stinakovits an Satz eins zurück. Prompt ging der noch an die Oberösterreicherinnen, doch danach war Wolkersdorf/Neusiedl voll da. Sechs, neun und fünf Punkte ließ man dem Gegner noch in den folgenden drei Sätzen, alle drei und damit auch die Partie wurden solide heimgespielt.

Wieder ein Topteam geschlagen

Dann wartete mit Gastgeber Wels auch gleich das nächste Topteam. Wieder ging Satz eins verloren, die kurz gespielten Bälle machten der Spielgemeinschaft Probleme. Ab dem zweiten Satz zeichnete sich dann aber zunehmend die kleine Sensation ab, als ein 4:8 mit sieben Punkten in Serie in ein 11:8 und den Satzgewinn verwandelt wurde.

„Dann konnten wir sogar noch eine Schippe drauf legen und den dritten Satz holen“, bilanzierte Aushilfscoach Schmid. Es folgte ein Leistungstief in Satz vier, aber extreme Nervenstärke im fünften. Wolkersdorf/Neusiedl zog von 8:8 auf 11:8 und bejubelte einen weiteren Sieg, der das Team auch in der engen Tabelle langsam Richtung höhere Regionen hievt. Gleich fünf Teams von Platz drei bis sieben halten bei jeweils sechs Punkten, Wolkersdorf/Neusiedl ist eines davon.

Angreiferin Elisabeth Ojo ist zuversichtlich, dass das Saisonziel Medaille – also die Teilnahme am Final Three im Fe bruar in Vöcklabruck – durchaus in Reichweite ist: „Wir haben mittlerweile gesehen, dass wir mit vielen Topteams mithalten und diese sogar besiegen können.“

Zum Jahresabschluss geht es am Sonntag allerdings gegen zwei Mannschaften aus dem hinteren Bereich der Tabelle. Gastgeber Froschberg steht noch ohne Punkt da und ist Letzter, Freistadt ist wie Wolkersdorf/Neusiedl eines der Teams im besagten Pulk. Und die beiden Coaches Ritschel-Roschitz und Exner sollten am Wochenende auch wieder dabei sein.