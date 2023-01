Klassenerhalt ist für Faustball-Damen fast fix

Werbung

In der fünften Runde der 1. Hallenbundesliga der Frauen erfüllten die Spielerinnen der Spielgemeinschaft Wolkersdorf/Neusiedl zwar ihre Pflicht, an der Kür scheiterten Kapitänin Marie Scharinger und Co. aber deutlich.

Im Spiel gegen Außenseiter Ulrichsberg hatte die SPG von Beginn an mit vielen Unkonzentriertheiten und Fehlern im Angriff zu kämpfen. Trotzdem gelang es den Weinviertlerinnen, den ersten Satz noch in der Verlängerung für sich zu entscheiden und schlussendlich auch die Partie souverän zu gewinnen. Damit ist auch der Klassenerhalt so gut wie fix, der Abstieg nur noch theoretisch möglich.

Die Begegnung gegen die favorisierten Linzer innen verlief über weite Strecken ausgeglichen.

Um die Kapitänin wird gezittert

Trotzdem verlor man letzten Endes doch klar, ohne einen einzigen Satzgewinn verbuchen zu können, auch weil Scharinger mit Meniskusproblemen aufhören musste.

„Sie hat diese Woche wieder einmal einen Arzttermin, hoffentlich finden wir endlich die Ursache für ihre Beschwerden“, meint Betreuer Reinhard Exner, der für den Rest der Saison noch folgende Ziele hat: „In den nächsten Runden gilt es, noch weitere Punkte zu sammeln und/oder den einen oder anderen Favoriten zu ärgern.“