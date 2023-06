Wrestling-Show geht in Gänserndorf über die Bühne

Am Samstag, den 24. Juni, gibt es am Sportplatz des SV OMV Gänserndorf Süd etwas nicht Alltägliches zu sehen: Gemeinsam präsentieren „Rings of Europe“ und der Verein das große Catch-Wrestling Open-Air. „Wrestling ist eine Mischung aus Show und Sport, die nachwievor Alt und Jung begeistert. Und mittlerweile gibt es auch keine Geschlechtergrenzen mehr, wenn es sein muss, tritt auch mal eine Damen dem Herren in den Allerwertesten“, berichtet Organisator Marc Landauer mit einem Augenzwinkern.

In Gänserndorf fand zuletzt im Jahre 2007 die letzte große Wrestling-Show statt. Der aktuelle „Rings of Europe“-Heavyweight Champion, Mexxberg, wird genauso zu sehen sein wie zwei weitere Titelkämpfe: die Finnin Regina Rosendahl hat ihren Womens Titel zu verteidigen, ebenso wird der „King of Europe“, Tom Fulton aus Schottland, seine Krone aufs Spiel setzen.

Auch „Prater-Catcher“ sind dabei

Neben Internationalen Stars aus WWE NXT UK werden auch bekannte Gesichter aus der heimischen Wrestling-Szene, wie etwa die bekannten „Prater-Catcher“ Michael Kovac, Sultanov oder Ricky Sky dabei sein. Insgesamt wird es acht Kämpfe zu bestaunen geben.

Die Kämpfe beginnen um 18.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Tickets gibt es bei Ö-Ticket, alle Infos unter 0650/5621143.