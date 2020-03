Ende Februar kam die lang ersehnte Nachricht des Internationalen paralympischen Komitees: Die rot-weiß-roten Männer haben zwei Quotenplätze für die Schwimmbewerbe der paralympischen Sommerspiele. Damit brach bei den beiden Deutsch-Wagramern Andreas Ernhofer und Andreas Onea großer Jubel aus. Beide können nach Tokio.

Der 22-jährige Ernhofer war überglücklich, als er die Nachricht bekam: Das Warten hat ein Ende, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Der Trainingsaufwand in den letzten Jahren war enorm hoch, dieser Moment ist der Lohn für die harte Arbeit.“ Dabei sein ist für den Marchfelder aber nicht alles: „Es sind noch sechs Monate bis zu den Spielen, jetzt heißt es weiter Gas geben im Training und bei den Wettkämpfen, um Österreich bei den Paralympics würdig zu vertreten.“

Sein großer Traum ist eine Medaille. Ob er sich diesen bereits 2020 erfüllen kann, steht noch in den Sternen, die Vorzeichen stehen aber gut: „Ich habe bereits vor meinem Unfall von den Spielen geträumt, dass es nun wirklich Realität wird, ist eine super Sache.“

Für Onea sind es im Sommer bereits die vierten Paralympics, nichtsdestotrotz fiebert auch der 27-Jährige diesem Highlight entgegen: „Das sind Emotionen, die kannst du mit keinem anderen Event vergleichen, also die Vorfreude ist so groß wie beim ersten Mal 2008 in Peking.“ Was den Routinier besonders freut, ist, dass seine Trainingsplanung so perfekt aufging: „Das stimmt mich optimistisch, in Tokio erneut in Topform zu sein.“

Onea freute sich aber am meisten da rüber, dass es zwei Tickets für Japan gibt: „Sonst hätten es Andi und ich im direkten Duell ausmachen müssen. Das wäre nicht schön gewesen.“