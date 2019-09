Eigentlich ist auf den ersten Blick beim ASV Schrems alles in Ordnung, auch auf den zweiten schaut’s gut aus. Der Aufsteiger ist mit neun Punkten aus sechs Spielen im Soll, ist das beste Waldviertler Team in der Landesliga und hat mit die meisten Zuschauer im NÖ-Oberhaus. Und trotzdem wurde am Montagabend eine Aussprache bitter nötig.

Deren Ausgang wagte Trainer Edgar Eichler am Sonntag noch nicht vorauszusagen, am Dienstagvormittag hatte sich der Sturm aber wieder weitgehend gelegt. „Es hat bis spät in die Nacht gedauert, wir haben viele Einzelgespräche geführt. Jetzt warten wir einmal ab, aber ich denke, die Botschaft ist angekommen“, sagt Eichler.

Grund für die Aussprache war nicht etwa eine sportliche Krise, sondern einerseits Unruhe im näheren Vereinsumfeld, vor allem aber das Verhalten von Nemanja Marinkovic und Aleksandar Milakovic – speziell dann, wenn es einmal nicht so rund läuft, wie eben am Freitag in Ardagger.

„Sie haben sich wieder fallengelassen, wie in Krems!“, ärgerte sich Eichler nach dem Match. „Sie spielen selber nicht fehlerfrei, treffen das Tor aus nächster Nähe nicht, maulen aber ihre Mitspieler an, wenn einmal ein Pass nicht ankommt.“ Nachsatz: „Wenn ich nur Theater mach, dann kann ich nicht spielen!“

„Nicht auf der Nase herumtanzen“

Dementsprechend las der Trainer den beiden Bosniern am Montagabend die Leviten. „Das war von den beiden bisher zu wenig, läuferisch und mental. Sie glauben, sie sind die Verwerter, nicht die Zuträger. Sie müssen aber beides sein“, erklärt er. In der 1. Landesliga müsse die gesamte Mannschaft noch abgebrühter werden, müssen etwa taktische Fouls früher kommen. „Wir lernen laufend dazu. Dafür brauchen wir gerade die erfahrenen Spieler“, betont Eichler. „Geht das nicht, müssen wir uns etwas überlegen. Wir sind kein Profibetrieb, aber auf der Nase muss ich mir auch nicht herumtanzen lassen.“

Diese Umstände riefen auch schon Unruhe im direkten Vereinsumfeld hervor, Zuschauer ärgerten sich über die Vorstellungen der Leistungsträger, machten ihrem Unmut darüber auch Luft. „Wir haben ohne Not einen unnötigen Aufruhr. Das ist schade“, sagt Eichler. „Wir stehen ja in der Tabelle gut da. Und gerade jetzt kommen die Spiele, in denen wir punkten sollten.“

Gleich am Freitag kommt Ost-Aufsteiger Mannersdorf in die Granitstadt, dann geht‘s gegen Spratzern und Ortmann. „Leichte Matches gibt‘s nicht“, warnt Eichler, der am Freitag zudem auf den verletzten Christian Schilling verzichten muss. „Die kommenden Gegner sind vielleicht spielerisch nicht ganz so gut, dafür sind sie kämpferisch stark. Das werden schwere Partien. Und personell fehlt uns etwas der Spielraum.“

Eines ist aber klar: Ob sich der ASV nur im Auge des Hurricanes befindet oder der Sturm vorbeigezogen ist, ohne viel Schaden anzurichten, werden die nächsten Wochen zeigen. Eichler jedenfalls ist guter Dinge: „Wir schauen von Woche zu Woche, müssen notfalls schnell reagieren. Aber man hat im Training gemerkt, dass sie gemerkt haben, worauf es ankommt.“