Die Kids erwartete ein Mix von Sportmotorik und Tennis unter der Leitung von ausgebildeten Tennistrainern sowie Betreuern. Trotz des schwierige Jahres merkt man, dass der Tennissport boomt und die Kinder an die frische Luft wollen und den sozialen Kontakt suchen. Unter der Einhaltung alle gesetzlichen Regelungen konnte ein fast normales Camp abgehalten werden. Das Trainerteam um Valentin Senk, Armin Graf, Tobias Halmetschlager, Thomas Preis, Peter Russay und dem Jugendleiter des 1.SVg. Gmünd, Sebastian Senk, sorgten für eine Woche Tenniserlebnis. Ein zweites Camp in der letzten Ferienwoche ist bereits geplant und mit 30 Anmeldungen bereits fast ausgebucht. „Hoffentlich macht uns die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung und wir können alles wie geplant abhalten“, so der Leiter des Camps Sebastian Senk. : privat