Ohne „Lebensversicherung“ Fabian Fritz kam Großdietmanns II auch in der 2. Landesliga gut zurecht. Als Fünfter beendete man die Vorsaison sogar in der oberen Tabellenhälfte. Es geht aber trotzdem abwärts in die Oberliga. Aus eigenen Stücken.

Peter Haberleitner, der statt dem nach Wiener Neudorf abgewanderten Youngster Fritz ins Team rückte, muss nämlich aus Zeitgründen sein Pensum zurückschrauben. „Er will sich mehr um seine Familie kümmern, nur mehr aushilfsweise zum Tischtennis-Schläger greifen“, erklärt Alexander Maier, Sportlicher Leiter des TTC Großdietmanns.

Mannschaftsführer Daniel Schulner und TTC-Obmann Rudolf Schwingenschlögl kommt also schon wieder der dritte Spieler abhanden. Wer Haberleitners Platz einnehmen soll, das ist noch offen.

Um jetzt in der kommenden Saison kein Kanonenfutter zu werden, zog der TTC Großdietmanns die Nennung für seine zweite Landesliga-Mannschaft zurück. Und hatte Glück, nicht ganz unten anfangen zu müssen, sondern in der Oberliga eingegliedert zu werden.

Ottenschlag spitzte auf den Landesliga-Platz

Der NÖTTV entschied, dass Hadersdorf nicht absteigen muss, stattdessen Dietmanns absteigen „darf“. „Es hat ja wenig Sinn, alles umzudrehen, wenn es eine Mannschaft, die ohnehin oben bleiben möchte und eine, die freiwillig absteigen will“, erläutert Andreas Weidenauer, MuBA-Obmann-Stellvertreter beim NÖTTV.

Weidenauer ist auch Sektionsleiter der Union Ottenschlag, die ein auf den Landesliga-Platz von Dietmanns gespitzt hätte, das Einserteam deshalb für die 2. Landesliga anmeldete. Dass man jetzt doch weiter mit zwei Teams in der Oberliga vertreten ist, ist für Weidenauer kein Beinbruch: „Irgendwann wäre die 2. Landesliga schon reizvoll für uns. Aber es ist ja kein Wunschkonzert.“