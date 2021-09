Bei der 34. Auflage des Austria Triathlons in Podersdorf gab es heuer zwei Heimsiege. Marc Unger siegte bei 26 Grad, blauem Himmel und burgenland-untypisch kaum Wind auf der Langdistanz (7:56std), Michi Weiss gewann die Halbdistanz (3:41). Beim Klassiker vertreten war auch die immer größer werdende Tri-Gruppe des LT Gmünd.

Elf Gmünder schmissen sich im Podersdorfer Strandbad in den Neusiedler See. Darunter mit Markus Hornyik und Wolfgang Zuser auch zwei auf der Langdistanz (3,8km schwimmen/180km radfahren/ 42km laufen). Hornyik, der sich erst im Frühjahr ein Rennrad gekauft hat und vom Laufen auf Triathlon umsattelte, knackte bei seiner ersten Langdistanz fast die 10-Stunden-Marke (10:03). Zuser finishte in 12:28.

Ebenfalls am Samstag war die Mitteldistanz (1,9km/90km/ 21km) – mit 443 Finishern der am dichtesten besetzte Bewerb. Und unter dieser Menge an Sportlern schraubte Rene Allram seine Vorjahreszeit um etwa 16 Minuten auf 4:26std herunter. „Alle meine Ziele erreicht“, freute er sich, ärgerte sich im Nachhinein dann aber doch etwas – weil in seiner Altersklasse (Rang 5; Gesamt27.) ein Podestplatz drin gewesen wär. „Mir haben nur 45sek gefehlt. Wäre ich etwas schneller am Klo gewesen oder beim Laben… Aber ich bin ja doch noch neu im Triathlon. Da gibt‘s noch viel zu lernen.“ Für nächstes Jahr peilt er die Langdistanz an. Womöglich mit Klubkollege Werner Zwölfer, der nach 4:50std durchs Ziel lief. Das LT-Gmünd-Trio auf der Halbdistanz komplettierte Thomas Schindler (5:07std).

Die andere Hälfte war am Sonntag im Einsatz. Bei der Olympischen Distanz (1,5km/ 40km/10km) holte Nicoletta Leidenfrost mit einer soliden Aufholjagd auf dem Rad den dritten Klassenrang (2:27std; Gesamt-62). Stark auch Rene Fürst, der nach einem AK-Sieg bei der MTB-Rieden-Trophy im Weinviertel am Samstag, sonntags gleich auch in Podersdorf mit 2:17std einen Spitzenplatz abstaubte, Gesamt-26. wurde und AK-Rang 6 holte.

Auf der Sprintdistanz (750m/ 20km/5km) waren schließlich noch Maximilian Zuser (1:18), Manuela Allram (1:20), Bianca Zwölfer (1:25) und Eva Allram (1:28) in neongelb dabei.

Aus Waldviertler Sicht ließ es auch der mehrfache Podersdorf-Sieger „Iron Alex“ Frühwirth (52) krachen, verpasste auf der Langdistanz mit 9:51 als Vierter knapp das AK-Podest.