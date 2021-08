Wer Rasentennis in Österreich spielen will, der muss in der Regel lange suchen. Zwei Plätze gibt‘s in Kremsmünster. Seit neun Jahren wird der oberösterreichische Ort einmal im Jahr in den Schatten gestellt. Dann liegt „Klein-Wimbledon“ in Gmünd, wo die 1. SVg Gmünd in Anlehnung an das große Original das „All Gmünd Lawn Classics“ veranstaltet – ein Nostalgieturnier mit weißem Dresscode sowie Bällen und Holzschlägern. Und zudem die größte Rasentennis-Veranstaltung Österreichs.

Den Mutigen gehört die Welt. Trotz schlechter Wetterprognosen, sogar Unwetterwarnungen für die Nacht von Freitag auf Samstag, zogen die Gmünder ihr Event des Jahres auch heuer durch – und wurden mit schönem Wetter belohnt.

„Wir haben die ganze Woche sechs oder sieben Wetter-Apps zurate gezogen, sogar bei der ZAMG angerufen. Klare Aussagen gab es nirgends. Einmal sollte es den ganzen Tag regnen, dann bewölkt sein, aber aushalten und wieder eine andere App sagte Schauer und Gewitter voraus. Auch die ZAMG konnte uns nur 50 Prozent Regenwahrscheinlichkeit nennen“, sagt Christoph Vogl, Sportlicher Leiter der 1. SVg Gmünd und Chef-Organisator des Turniers. „Also haben wir gesagt, probieren wir‘s. Wenn‘s nicht geht, geht‘s halt nicht.“

Es ging.

Heimsiege in beiden Kategorien. Meist schien den Racketeers sogar die Sonne. Die zahlten es mit Spielfreude zurück. Gespielt wurde in zwei, nach ITN-Punkten zusammengestellten Bewerben – wie immer im Doppel mit gelosten Paarungen auf einen gewonnenen Satz. Die insgesamt 42 Teilnehmer kamen heuer aus dem gesamten Waldviertel bis nach Eggenburg. „Es hat alles wirklich sehr gut funktioniert“, zog Vogl Bilanz.

Im A-Bewerb holten sich Gmünds Seniorenspieler Willibald Traxler und Victor Nechita, Turnusarzt im Gmünder Spital und früherer Nachwuchsmeister in seiner rumänischen Heimat, den Sieg. Sie schlugen Gmünds Jungsenioren-Aushängeschild Alexander Vogl und Kirchbergs Vizebürgermeister Markus Pollack mit 7:6 nach 7:4 im Tiebreak. Rang drei ging an Polt/Röckl und Kubicka/Raab.

Den B-Bewerb mischte ein Vater-Sohn-Gespann auf. Die SVg-Gmünder Johannes und Elias Fritz aus Eibenstein wurden per Los in ein Doppel gepackt und holten sich gleich den Turniersieg – 6:3 gegen die SVg-Gmünd-Youngster David Graf und Fabian Weißenböck. Rang drei holten Wopelka/Schindler und Valentin Senk/Maurer.

Wetter als Gegner beim Platzbau. Eine kleine Herausforderung wurde heuer das Anlegen der Rasenplätze auf dem Fußballplatz der SVg-Anlage. Begonnen wurde damit bereits Anfang Juni – nach mehrmaligem Walzen waren die heuer vier Plätze im Top-Zustand. Die Wetterkapriolen des Juli mit Hagel und Starkregen setzten aber auch ihnen zu. „Der Boden hat sich natürlich mit Wasser vollgesogen. Zwischenzeitlich standen auch Lacken“, schildert Vogl. „Am Dienstag etwa war an Tennisspielen nicht zu denken.“

Bis zum Wochenende erholte sich der natürliche Untergrund allerdings. Um die Bälle nicht am immer noch relativ weichen Boden „picken“ bleiben zu lassen, wurde aber dann der Rasen ziemlich gestutzt. „So konnte man dann gut spielen“, sagt Vogl. „Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren sehr positiv. Auch was das Turnier generell betrifft.“

Der Neuauflage im nächsten Jahr steht also nichts entgegen – dann gibt‘s mit den zehnten All Gmünd Lawn Classics sogar ein Jubiläum zu feiern.