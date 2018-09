Im achten Spiel musste der SC Amaliendorf die erste Saisonniederlage hinnehmen. Dass diese just im Derby vor 1.100 Zuschauern im Schremser Birkenparkstadion passierte, war eine herbe Enttäuschung für den Tabellenführer.

Das hochklassige Match war dominiert von starken Defensivreihen. Torchancen waren deshalb Mangelware. So war es fast logisch, dass eine Standardsituation die Partie entschied. ASV-Kapitän Thomas Masch verwertete nach einer Stunde einen Elfmeter.

Die Party war ausgelassen, gefeiert wurde erstmals mit dem neuen Schremser Fanbier „Der 12te Mann“. Der ASV schenkte dieses in Zusammenarbeit mit der Brauerei Schrems dem Fanklub ASV Schrems Fanatics zum zehnjährigen Bestandsjubiläum. ASV-Obmann Claus Tampier präsentierte das Bier nach dem Schlusspfiff und übergab es an die Fanatics. Gefeiert wird ab jetzt in Schrems übrigens immer mit dem Fanbier. Es wird nämlich auch in der Kantine ausgeschenkt.

