Gleich in seinem ersten vollen Jahr beim Schüler-Golfcup schaffte Adriano Weisgrab (11) aus Alt-Nagelberg den Einzug ins U12-Bundesfinale, das am Klopeinersee ausgetragen wird. Neben Adriano hat auch die Gmünderin Marlene Wurz in der U12 den Finaleinzug geschafft.

Nach einem Eingewöhnungsjahr stieg Adriano heuer voll in den Schülercup ein. Zwölf Turniere spielte der Elfjährige – dass er das Finale erreichen würde, war nach neun Turnieren praktisch fix.

Während die meisten seiner Freunde Fußball spielen, interessierte sich Adriano früh für Golf. Seine ersten Abschläge versuchte er schon als Zweijähriger, mit Plastikschlägern.

Richtig mit Golf begonnen hat er mit sechs Jahren im Golfresort Haugschlag bei Pro Dietmar Schleritzko, bei dem er, heute in Waidhofen, noch immer trainiert. Zusätzlich kam er vor einigen Monaten unter die Fittiche von Benjamin Weilguni vom Diamond Country Club Atzenbrugg.

Erfahrungen sammeln als Ziel für das Finale

Seit 2013 ist er Mitglied im GC Haugschlag-Waldviertel, 2015 absolvierte er die Turnierreife. Wieder zwei Jahre später stieg er beim Schülercup ein. „Es hat ihm gleich sehr gut gefallen, er hat dann schon im ersten Jahr sechs Turniere gespielt“, erzählt Vater Roman Weisgrab.

Beim Finale am Samstag und Sonntag schnuppert Adriano dann erstmals etwas Profiluft. „Das ist alles sehr professionell aufgebaut, alles durchgeplant“, sagt Vater Roman. Adriano will in erster Linie Erfahrungen sammeln. „Dann schauen wir, was rauskommt“, sagt Vater Roman.

Für die kommende Saison steht wieder der Schülercup am Programm, eventuell die Juniors Tour, für die Adriano allerdings sein Handicap noch von aktuell 27,5 auf 18 verbessern müsste. „Wichtig ist aber, dass er den Spaß behält“, will ihm der Papa keinen Druck machen.