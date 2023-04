Triathlon der Vereine: Kosmopiloten erhöhen gegen LT Gmünd

Werbung

Mit einem besonderen Wettkampf-Format lassen die Zwettler Kosmopiloten und der LT Gmünd aufhorchen. Die beiden Waldviertler Ausdauersport-Aushängeschilder matchen sich in einer Art Staffel-Triathlon der Vereine – zu gewinnen gibt‘s eine „Goldene Ananas“. Der zweite Split, das Laufen ging vorige Woche in Gmünd über die Bühne. Dabei stellten die Kosmopiloten auf 2:0.

Nachdem sich schon beim Schwimmen im Zwettlbad ein enges Rennen ergeben hatte, wurde es beim Laufen noch auf der Bahn in Gmünd noch einmal knapper. Nach 10x2.700 Meter setzten sich die Kosmopiloten mit nur einer halben Runde (etwa eine halbe Minute) Vorsprung durch. Zwischenzeitlich hatte in klirrender Kälte die Führung in der Laufstaffel mehrmals gewechselt.

Das sportliche Niveau war nicht nur angesichts der ungünstigen Bedingungen stark. Das Siegerteam legte eine Strecke von 27 Kilometern in einer Zeit von 1:35 Stunden zurück.

Beim Training kam Idee für Wettkampf

Eine ähnliche Zeit hatte die zehnköpfige Schwimmstaffel der Kosmopiloten am 20. Februar gebraucht, um im Zwettlbad eine Strecke von sechs Kilometern zurückzulegen und dabei das Gmünder Team, wiederum nur knapp, hinter sich zu lassen.

Die Idee zu diesem Wettkampf wurde beim Training geboren. Die Waldviertler Triathleten kommen verstärkt im Zwettlbad für ihre Schwimmeinheiten zusammen – so auch neben den Lokalmatadoren der Kosmopiloten die Triathlon-Sektion des LT Gmünd. Bei einer dieser Begegnungen wurde die Idee geboren, einen Leistungsvergleich der Vereine auszutragen.

Noch ausständig ist das Radrennen, das vermutlich im Mai im Staffelformat, in Gmünd ausgetragen werden soll. Ein Ausbau des Leistungsvergleichs für das kommende Jahr ist bereits in Planung. Auch anderen (Waldviertler) Vereinen soll die Gelegenheit geboten werden, sich mit den Lokalmatadoren zu messen.