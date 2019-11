Die besten Tischtennis-Spieler Österreichs matchten sich am Montag in Linz im Sportpark Lissfeld beim Austria Top-12-Turnier. 2016 triumphierte dort Stefan Fegerl. Heuer war er auf Rang drei gesetzt. Der Setzung wurde er auch gerecht, mehr war aber nicht drin.

Nach einem Freilos in der ersten Runde und einem 3:2-Kampfsieg über den Oberösterreicher Simon Pfeffer musste der Unterlembacher ausgerechnet im Duell der Deutsche-Bundesliga-Legionäre im Halbfinale gegen Daniel Habesohn, den späteren Turniersieger (3:0 im Finale gegen Robert Gardos) ausscheiden. Den ersten Satz gewann Fegerl noch, danach dominierte aber der Wiener, gewann 3:1.

Sein Pulver hatte Fegerl gegen Habesohn offenbar schon am vorigen Dienstag nach Redaktionsschluss verschossen. Da zwang Fegerl nämlich Habesohn im Österreicher-Duell in der Deutschen Bundesliga 3:2 in die Knie. Auch das Match gegen Mühlhausen ging 3:0 an den Fegerl-Klub Ochsenhausen, der sich damit in den Play-off-Rängen festigte. Weiter geht‘s am 6. Dezember gegen Saarbrücken.