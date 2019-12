Der Umstieg vom Rallycross zur Rallye ist für Sebastian und Jacqueline Fraissl geglückt. Nach vielen Jahren im Motorsport beschloss das „erblich vorbelastete“ Geschwisterpaar – Vater Andreas und Mutter Silvia sind seit 30 Jahren im Rallyesport aktiv – heuer gemeinsam Team an der Austrian Rallye Challenge teilzunehmen.

Und das Duo räumte dort gleich den Gesamtsieg in der Juniorwertung sowie in der C2-Klasse ab. In der ARC-Gesamtwertung erfuhr sich Niederschremser Team Rang drei – noch vor Routiniers wie Roman Mühlberger und Johann Georg Lindner. Darüber hinaus holte Jacqueline Fraissl in der Co-Piloten-Wertung vor Gina Hütter und Claudia Dorfbauer auf den 3. Rang in der Gesamtwertung, worüber sie sich sehr freut.

Das erste von sechs Rennen bestritten Sebastian und Co-Pilotin Jacqueline Fraissl im selbst aufgebauten BMW E36 325i bei der Schneerosen-Rallye im Raum Langenlois. Es folgten, Murauer Rallye St. Veit/Glan, Mühlstein-Rallye Perg und Rallye Weiz in der Steiermark. Bei der NÖ-Rallye wurden sie schließlich ARC-Zweite und waren schließlich auch bei der Herbstrallye um Dobersberg sehr erfolgreich.

Vergangenes Wochenende die offizielle Siegerehrung statt, wo auch das Team Fraissl/Fraissl ihre Trophäen überreicht bekam.