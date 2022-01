Awards vergeben

Bereits seit zwei Jahren war den Schremser Beers pandemiebedingt keine Saisonausklangsfeier vergönnt, die traditionell im Rahmen dieser, erfolgte Vergabe der vereinsinternen Season-Awards wurde deshalb virtuell via Social Media getätigt.

Auszeichnungen gab‘s für Thomas Rzepa (Gold Glove Infield/bester Verteidiger im Innenfeld), Mathias Geist (Gold Glove Outfield/bester Verteidiger im Außenfeld), Daniel Spazierer (Best Pitcher/bester Werfer), Hannes Filler (Best Offensive Player/bester Offensivspieler sowie Most Valuable Player/bester Spieler), Dominik Bauer (Most Improved Player/am meisten verbesserter Spieler), Luca Gargowitsch (Rookie of the Year/Bester Neueinsteiger im Ligabetrieb) und Ben Preißl (Beer of the Year).

Hinter den Beers liegt ein turbulentes Jahr, nach der Spielpause 2020 nahmen sie heuer wieder am regulären Spielbetrieb teil, traten aus „organisatorischen Überlegungen“, und, um „einigen Nachwuchstalenten Spielpraxis zu ermöglichen“, in der Landesliga Ost an – nicht in der 2. Bundesliga Ost. Nach einem engen Kampf mit den Traiskirchen Grashoppers II im Grundurchgang – den die Granitstädter aber für sich entschieden – und harten Playoffs gab‘s für die Beers den starken dritten Platz.