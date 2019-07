Starker Heimauftritt für die Schremser Beers am Samstag gegen die Rohrbach Crazy Geese. Die Granitstädter schickten die Gäste mit leeren Händen zurück ins Burgenland, gewannen beide Spiele.

Schon der Auftakt begann verheißungsvoll. Mit sechs Runs starteten die Beers ins Match, am Mound hatte Hannes Filler die Bats der Gäste gut im Griff. Was nach einer klaren Angelegenheit aussah wurde jedoch nach und nach zu einem Fight auf Augenhöhe. Die Crazy Geese kämpften sich nämlich noch einmal heran. Zur Mitte des Spiels übernahm Daniel Spazierer als Pitcher. Zwar musste er mit seinen Kollegen den Ausgleich zum 8:8 hinnehmen, hatte danach die Rohrbach-Offense aber gut im Griff. Mit drei Runs gelang den Beers im sechsten Inning der Turnaround. Das 11:8 gaben sie nicht mehr aus der Hand.

Im zweiten Spiel übernahm Michael Meindl am Wurfhügel. Wieder starteten die Beers explosiv, wieder ließen sich die Geese nicht so einfach abschütteln. Diesmal waren die Beers-Schlagmänner aber in Schlaglaune. Kurz sah es schon nach einem vorzeitigen Ende via Mercy Rule aus. Doch dann patzte ausgerechnet Boomer Saunders, der im dritten Inning als Werfer übernahm. Die Gäste starteten eine Aufholjagd, kamen aber nicht mehr ganz ran. Die Beers siegten auch im zweiten Spiel knapp – 16:14. Der Sweep war perfekt.

Nach dem Jubiläumsfest zum 20-jährigen Vereinsbestehen am kommenden Wochenende steigen die letzten Heimspiele der Schremser Beers am 4. August gegen die Vienna Mets

Landesliga Ost

Nach dem Ende der langen Sommerpause mussten die Woodquarter Red Devils erstmals seit sieben Jahren ohne Manager Tim Hoffelner auskommen. Dazu fehlte auch Christian Müllner. Das fehlen der beiden machte sich sowohl offensiv als auch defensiv bemerkbar. Für die Altweitraer war so gegen die Stock City Cubs II und die Vienna Mets II nichts zu holen.

Spannender wird‘s voraussichtlich am 4. August beim letzten Heimturnier der Red Devils zugehen. Die Traiskirchen Grasshoppers II und die Vienna Bucks sind zu Gast.