Hochsommerliche Temperaturen gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit – keine optimalen Bedingungen, um sechs Stunden Baseball zu spielen. Blue Bats und Beers trotzten jedoch diesen widrigen Umständen um dem Schremser Publikum, welches wieder zahlreich nach Eugenia pilgerte, darunter auch die Spieler des ASV Schrems, die auf ihrem Siegeszug am Beers Field vorbeischauten, zwei interessante Spiele zu präsentieren.

Im ersten Spiel bot Coach Ryan Saunders Routinier Daniel Spazierer als Starting Pitcher auf. Die Blue Bats kamen schnell aus den Startlöchern um gleich im ersten Inning anzuschreiben. In der Anfangsphase wechselte ständig die Führung hin und her. Ab dem vierten Spielabschnitt übernahmen die Schwechater dann das Kommando. Ein Pitcherwechsel zu Beers-Manager Hannes Filler brachte nicht den gewünschten Erfolg. So kam erstmals Peter Schmid in seiner Baseballkarriere als Werfer für die Beers zum Einsatz. Zwar musste auch er Runs abgeben, zeigte aber eine durchaus solide Leistung. Offensiv gelang den Granitstädtern nur sehr wenig, Highlight waren die beiden Homeruns von Outfielder Matthias Geist. 8:29 war schließlich das Ergebnis.

Im zweiten Spiel hieß es nun, Moral zu zeigen. Boomer Saunders übernahm die Verantwortung am Mound. aber auch er musste zunächst die Schlagkraft der Gäste hinnehmen. Nach zwei Spielabschnitten lag man wieder in Rückstand. Danach steigerten sich die Beers in der Offensive und erkämpften sich die Führung. Schlussendlich ließ man sich diese nicht mehr nehmen und konnte einen viel umjubelten 8:4 Sieg nach Hause spielen.

Weiter geht‘s am Samstag bei den Stock City Cubs, das nächste Heimspiel steigt am 7. Juli.