Die ersten Schritte im Baseball gewagt

Drei Tage lang war die Heimstätte der Schremser Beers in Eugenia fest in der Hand von Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 15 Jahren. Insgesamt 25 Youngster waren mit Begeisterung bei der Sache, um von den Coaches mehr über den Baseballsport zu erfahren. Viele der Teilnehmer hatten zuvor schon Erfahrungen bei einigen Nachwuchstrainings sammeln können, die sie nun in intensiven Einheiten vertiefen konnten.

In der Kids-Gruppe mit den etwas jüngeren Burschen und einem Mädchen wurde in spielerischer Art und Weise mit diversen Übungen und Challenges die Motorik geschult. Im Vordergrund stand hierbei nicht der Baseballsport, sondern die Bewegung im Allgemeinen und natürlich der Spaß. Die etwas älteren Jugendlichen erhielten von den Betreuern vormittags Einblicke in die verschiedenen Techniken im Bereich Werfen, Fangen und Schlagen. Am Nachmittag wurde dann in zahlreichen Spielen am Spielverständnis gearbeitet, wobei natürlich auch hier der Spaß am Spiel nicht zu kurz kam.

Die Verpflegung erfolgte vor Ort an der Kantine, es wurden Pizza, Hühnerschnitzel mit Pommes und Salat, sowie Spaghetti Bolognese kredenzt. Zwischendurch wurden Äpfel, Bananen und Säfte als Stärkung zur Verfügung gestellt. Zum Abschluss gab es noch ein Baseballquiz und eine Schnitzeljagd sowie die Verteilung von Urkunden, T-Shirts und Caps an alle Teilnehmer.