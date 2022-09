Die Schremser Beers legen vor

Werbung

Mit breiter Brust machten sich die Schremser Baseballer auf nach Schwechat, wo sie am nagelneuen Batsfield im ersten Spiel der Finalserie auf die Blue Bats II trafen. Bisher noch ungeschlagen waren die Erwartungen bei den Granitstädtern hoch. Zudem galt es, für Wiedergutmachung nach dem bitteren Play-off-Aus im Vorjahr zu sorgen. Beides konnten die Beers erfüllen, feierten einen souveränen 21:0-Sieg.

Die Waldviertler traten fast in Bestbesetzung auf, Manager Hannes Filler stellte eine schlagkräftige Line-up auf. Daniel Spazierer, bester Werfer der Landesliga-Saison, erhielt wieder das Vertrauen als Starting Pitcher. Offensiv kamen die Beers dynamisch aus den Startlöchern und schrieben gleich im ersten Inning vier Runs an. In dieser Tonart ging es weiter, in jedem Spielabschnitt brachten die Granitstädter Läufer auf Base und auch über die Homeplate. Dies ließ den Vorsprung kontinuierlich anwachsen. Die solide und fehlerfreie Defense hinter Spazierer sorgte zudem dafür, dass die Gastgeber nicht ins Spiel fanden und keine Punkte erzielen konnten. Nach fünf Innings und mehr als 20 Punkten Vorsprung entschied die Mercy Rule für die Beers.

Damit ist der erste Schritt zum Meistertitel geschafft. Den Deckel können die Beers am Samstag am heimischen Beers Field in Eugenia draufpacken. Los geht‘s um 12 Uhr. Braucht‘s ein Entscheidungsspiel würde dieses um 15 Uhr angehängt.