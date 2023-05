Eine verpasste Chance für die Schremser Beers

Der zweite Roadtrip der Saison führte die Schremser Beers nach Attnang-Puchheim, wo es gegen die Graz Dirty Sox und die heimischen Athletics traf. Nach den guten Leistungen zu Saisonbeginn rechneten sich die Waldviertler im Hausruckviertel Chancen auf weitere Erfolge aus. Am Ende stand ein Split, bei dem die Beers wohl die Möglichkeit vertan haben, um den Meistertitel mitzuspielen.

Zunächst stand aber einmal ein ungefährdeter Sieg gegen Graz. Die Dirty Sox waren wie schon in der Vorwoche ziemlich leichte Beute für die Beers, die diesmal mit Alex Dailey als Pitcher starteten. Er zeigte sich stark verbessert gegenüber seinem Auftakt am Mound, hatte die Schlagmänner gut im Griff. Die Defensive agierte zudem fast fehlerfrei und ließ außer einigen Baseläufern keine Punkte zu. In der Offensive gelangen viele Hits, gepaart mit Walks und aggressivem Baserunning gab es in jedem Inning Punkte, was zu einem 19:0-Sieg führte. Manager Thomas Rzepa gab auch den Nachwuchsspielern einiges an Spielzeit.

Dritter Pitcherwechsel brachte Beers in Bredouille

Die zweite Aufgabe des Tages war für die Granitstädter um einiges schwerer – die Athletics spielten im Vorjahr noch in der höchsten Spielklasse, wurden zudem von vielen Fans angefeuert. Der Auftakt mit Pitcher-Routinier Daniel Spazierer war vielversprechend. Kein Hit, aber doch einige Walks. Die Oberösterreicher warfen unbeständig, mussten bald wechseln. Spazierer hingegen blieb souverän. Punkte gab Schrems nur durch Unsicherheit ab. Ab dem vierten Inning wurden die Bats der Braustädter durch den dritten Werfer des Gegners jedoch kaltgestellt. Die Attnanger Offensive machte Druck, kam von 2:6 auf 6:6 heran. Ein Extra-Inning musste entscheiden. Hier setzten sich die Hausherren durch.

Attnang gewann auch das Spiel gegen die Dirty Sox nach engem Spielverlauf klar.

Für die Beers war es trotz der guten Leistung eine vertane Chance auf einen wichtigen Sieg im Kampf um die Meisterschaft. Jetzt gilt es, die Akkus aufzuladen. Nach einer Woche Pause geht es am 20. Mai gegen die Wels Centurions und nochmal die Attnang Athletics weiter. Das wird womöglich schon meisterschaftsvorentscheidend.