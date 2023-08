„How sweep it is!“ Schremser Beers fixieren Rang drei

Absagen oder nicht absagen? Vor dieser Frage standen die Schremser Beers am Sonntag. In den frühen Morgenstunden zogen nämlich starke Regenfälle über das Beers Field in Eugenia. Letztlich vertrauten die Hausherren auf den Wetterbericht, der Besserung versprach. Das Wasser wurde vom ausgetrockneten Rasen gut aufgenommen. Und letztlich zahlte sich für die Braustädter der Doubleheader gegen die Hallein Braves auch in sportlicher Natur aus. Vor 200 Zuschauern (rekordverdächtig im österreichischen Baseball) fixierten die Beers nämlich mit zwei Siegen den dritten Platz in der 2. Bundesliga Mitte.

Die Beers starteten furios in die erste Partie des Tages. Zahlreiche Hits und aggressives Baserunning bescherten den Heimischen gleich zu Beginn eine komfortable 7:0-Führung. Defensiv ließ man nichts anbrennen, Pitcher Alex Dailey hatte die Schlagmänner der Braves gut unter Kontrolle. Mit Fortdauer des Spiels versiegte jedoch die Offensivpower etwas, erst im fünften Inning konnten wieder ein paar Runs erzielt werden. Da die Gäste nur einen Punkt auf das Scoreboard brachten, endete der Auftakt dennoch vorzeitig aufgrund der Mercy Rule (zehn Punkte Differenz nach fünf Innings). Die Schremser siegten 13:1.

Nach einer kurzen Pause ging's am Nachmittag in die zweite Partie. Manager Hannes Filler schickte Michael Preißl auf den Wurfhügel. Wiederrum starteten die Granitstädter offensiv in Schlaglaune. Back-to-back-Homeruns (also zwei aufeinander folgende Batter erzielen Homeruns) von Thomas Rzepa und Thomas Wurz bescherten den Heimischen eine frühe Führung. Diesmal hielten die Salzburger aber die Partie offen, blieben in Reichweite. Ein weiterer Homerun von Wurz brachte die Beers abermals in Reichweite der Mercy Rule. Hallein stemmte sich gegen das vorzeitige Spielende. Nach einer Regenpause beendete Pitcher Daniel Spazierer aber mit drei Outs das Spiel dennoch wieder vorzeitig. Die Beers siegten 16:6.

Mit diesem Sweep am vorletzten Spieltag sichern sich die Beers vorzeitig einen Winning Season (mehr Siege als Niederlagen) und auch den dritten Tabellenrang in der 2. Bundesliga Mitte. Ein erfolgreicher Auftritt in der Aufstiegssaison in der man sich gleich etablieren konnte. Zum Saisonabschluss empfangen die Schremser Beers am 15. August noch die Attnang Athletics für zwei Spiele in Eugenia. Dabei geht's für die A's noch um den Titelgewinn.

Teamkader: Thomas Rzepa, Daniel Bauer, Michael Preißl, Philipp Muck, Phillip Niel, Alexander Dailey, Thomas Wurz, Matthias Geist, Tobias Prosenbauer, Benjamin Böhm, Luca Bauer, Michael Meindl-Mayrhofer, Daniel Spazierer, Dominik Leser