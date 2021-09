So gut der gesamte Grunddurchgang für die Schremser Beers gelaufen war, so enttäuschend endeten die Play-offs für die Granitstädter, die sich eigentlich schon Hoffnungen auf den vierten Meistertitel gemacht hatten. Statt eines Finales am Beers Field in Eugenia gibt es nach zwei Niederlagen in den Play-offs höchstens ein Spiel um Platz drei.

Aber der Reihe nach: Die Finalisten der Baseball-Landesliga wurden unter den Top-4-Teams des Grunddurchgangs im „Page Play-off-System“ ermittelt. Dabei spielten erst die beiden Bestplatzierten (Beers und Traiskirchen Grasshoppers II) gegeneinander – der Sieger steht im Finale. Anschließend matchten sich die schlechter platzierten Mannschaften (Danube Titans und Schwechat Blue Bats II) – der Sieger daraus spielt sich dann letztlich noch den zweiten Finalplatz mit dem Verlierer des ersten Spiels aus.

Der hieß Schremser Beers

Nachdem sie schon in der Vorwoche gegen die Traiskirchen Grasshoppers II verloren hatten, gab‘s auch diesmal nichts zu holen. Die Beers, bei denen neuerlich vier Stammspieler fehlten, starteten mit Daniel Spazierer als Pitcher, der eine starke Leistung aufbot, allerdings von seiner Defense im Stich gelassen wurde. Dazu hatten die Beers-Batter mit den harten und schnellen Würfen der Grasshoppers-Pitcher ihre Probleme. Einzig Centerfielder Matthias Geist konnte etwas Druck ausüben. Der Spielverlauf war bis zum Ende knapp, allerdings hatte man nie den Eindruck, dass sich das Blatt noch wenden könnte.

Nach sieben Innings und 6:11 mussten die Beers ins Hoffnungsspiel gegen die Schwechat Blue Bats II. Dort stand ein bundesligaerprobter Werfer am Mound, der die Schremser Offense vor Probleme stellte. Für die Beers pitchte erst Michael Meindl-Mayerhofer, später Peter Schmid. Abermals war die Defensiv-Abteilung aber nicht in Form, ließ immer wieder Punkte und Baseläufer zu. Obendrein setzte ein mächtiger 3-Run-Homerun zum Start gleich einmal eine Marke. Davon erholten sich die Beers nicht mehr, verloren nach sieben Innings klar 2:13.

Die Titelträume sind damit zerplatzt. Für die Schremser Beers ein bitterer Nachmittag, hatten sie sich doch schon Hoffnungen auf den vierten Meistertitel, exakt 20 Jahre nach dem ersten, gemacht. So bleibt jetzt nur das kleine Finale um Rang drei. Ob dieses in Eugenia ausgetragen wird. Gegner Danube Titans war zu Redaktionsschluss noch skeptisch, ob der langen Anreise.