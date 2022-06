Derbysieg für Schremser Beers

Werbung

Das erste Waldviertel-Derby der Baseball-Saison stieg am Samstag auf dem Beers Field in Eugenia. Die Heimischen Schremser Beers trafen dabei auf die Woodquarter Red Devils – im zweiten Anlauf, musste die Partie vor zwei Wochen doch wegen eines Gewitters abgesagt werden. Auch m zweiten Termin ließen die Schremser Beers nicht anbrennen, gewannen klar 27:3.

Die ungeschlagenen Beers traten fast in Bestbesetzung an. Daniel Spazierer am Mound erwies sich abermals als ruhender Pol in der Defensive. Offensiv starteten die Heimischen eher zurückhaltend, profitierten jedoch von einigen Fehlern der Devils-Defensive. Im zweiten Inning drohte erstmals Gefahr durch die Alt-Weitraer, sie brachten Runner auf die erste und dritte Base bei keinem Out. Die Schremser Defense behielt jedoch die Nerven. Die Beers bauten den Vorsprung kontinuierlich aus, führten nach vier Innings schon 27:0. Am Ende gelangen den Devils noch drei Punkte, die Partie endete aber dennoch nach der Mercy Rule.

Das nächste Derby steigt schon in zwei Wochen am Hell’s Gate.