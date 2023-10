Nächste Talentprobe der Schremser Beers Juniors

Nachdem schon die Premiere der Schremser Beers Juniors Ende August am Beers Field gegen den Nachwuchs der Gramastettner Highlanders erfolgreich verlief, verbuchte das Nachwuchsteam der Baseballer nun beim Rückspiel in Oberösterreich neben viel Erfahrung auch wieder einen Sieg.

Der gelang gleich im ersten Spiel. Die Highlanders traten mit einem eigenen Nachwuchsteam bis etwa 11 Jahre an, die Beers Juniors ließen alle Spieler über 12 Jahren auf der Bank. In diesem Spiel mit leicht vereinfachten Regeln verlief nur das erste Inning ausgeglichen, danach scorten die Schremser in jedem Inning und freuten sich am Ende über einen 9:4-Sieg.

Das zweite Spiel bestritten die Highlanders mit ihrer U14-Mannschaft, die Beers bekamen im Gegensatz zu Spiel eins Verstärkung von drei ihrer älteren Spieler. Zur Überraschung aller erspielten sich die Beers Juniors nach einem ausgeglichenen ersten Inning im zweiten Spielabschnitt eine 5:1-Führung. Gutes Pitching und schöne Defensivplays zeigten die Fortschritte des Beers-Nachwuchs. Einige Walks und der eine oder andere Hit führten zum zwischenzeitlichen 7:7 nach vier Innings. Ein Homerun der Highlanders-Offensive im fünften Inning brachte die Oberösterreicher mit 11:7 in Führung. Danach konnten die Beers ihrerseits noch zweimal alle Bases füllen, daraus aber kein Kapital schlagen. Somit feierten die Highlanders einen verdienten 11:7-Sieg.

Erneut legten die Jung-Baseballer der Beers eine Talentprobe ab. Gegen ligaerprobte Gegner konnten die erst vier Monate im Training stehenden Youngsters über viele Phasen gut mithalten. Am kommenden Wochenende gastieren die Beers Juniors zum letzten Saisonspiel bei den Stockerau Cubs, danach geht es bereits in die Winterpause.