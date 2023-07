Red Devils in der Hitzeschlacht zum zweiten Saisonsieg

Die Baseball-Anlage in der Wiener Freudenau erwies sich am Samstag als echter Glutofen. Und die Woodquarter Red Devils fühlten sich sichtlich wohl in der Hitze, lieferten starke Spiele ab und feierten auch ihren zweiten Saisonsieg.

Der gelang in Partie Nummer zwei gegen die Danube Titans. Die Altweitraer erwischten den besseren Start, fuhren gegen den Starting Pitcher Walk um Walk ein, ehe die Tullner erstmals den Werfer wechselten. Doch auch das brachte die Red Devils nicht ins Wanken. Die scorten weiterhin, verwalteten ihren Vorsprung gut. Bei 6:5 kamen aber beide Offensiven zum Erliegen. Aufseiten der Devils hatte Pitcher Manuel Schrenk das Spiel unter Kontrolle. Die Titans glichen zwar kurzzeitig aus, dann holten die Devils aber zur Entscheidung aus, stellten auf 8:6 und gaben diesen Spielstand nicht mehr aus der Hand.

Ernüchternder lief die erste Partie des Tages gegen die Vienna Lawnmowers. Ernüchternd, weil die Waldviertler auch hier lange Zeit die Nase vorn hatten, 6:1 führten, dann 10:8. Dann riss der Faden in der Defensive aber komplett. 16 Punkte in einem Inning kassierten die Red Devils – der 10:24-Rückstand war nicht mehr aufzuholen.

Am kommenden Samstag steigt ab 11 Uhr das zweite Heimturnier der Red Devils am Hell's Gate in Alt-Weitra. Dabei gibt's gleich ein Wiedersehen mit den Danube Titans, zweiter Gegner sind die Stock City Cubs II.