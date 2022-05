Saisonstart der Schremser Beers gelungen

Werbung

Am Tag der Arbeit fand für die Schremser Baseballer der Saisonauftakt statt. Austragungsort der ersten beiden Spiele war die neue Sportanlage der Schwechat Blue Bats. Die Erwartungen der Beers waren ohne Vorbereitungsspiele etwas verhalten. Dafür war die Freude groß Gründungsmitglied Michael Preißl und Thomas Wurz nach längerer Pause wieder im Kader zu haben. Beide sind eine tolle Verstärkung sowohl im Offensiv- als auch im Defensivbereich.

Beim Start gegen Schwechat wurde Dominik Bauer von Manager Hannes Filler als Pitcher nominiert. Die gezeigten Trainingsleistungen bisher waren verheißungsvoll, und er erfüllte die Erwartungen von Beginn weg. Zahlreiche Walks bescherten den Waldviertlern gleich zu Beginn eine Führung, die sie über den Verlauf des Spiels nicht mehr abgeben sollten.

Mit Fortdauer des Spiels erwachten auch die Bats der Schremser aus dem Winterschlaf, zahlreiche Hits krönten eine solide Leistung, und auch ein Regenguss zu Ende der Partie konnte am Ausgang nichts mehr ändern. Offensivhighlight: ein mächtiger Three-Run Homerun von Daniel Bauer.

Effektives Pitching, explosive Offensive

Nach einer kurzen Pause und endlich trockenem Wetter starteten die Beers in Spiel zwei gegen die Metrostars. Routinier Daniel Spazierer übernahm den Werferhügel für die Granitstädter. Das zum Teil junge und unerfahrene Farmteam der Metrostars konnte seinen kontrollierten Würfen kaum etwas entgegensetzen.

Offensiv lief es von Beginn weg sehr erfolgreich, gleich im ersten konnten zehn Runs angeschrieben werden. Somit war diese Partie bereits in der Anfangsphase entschieden. Die Beers ließen nicht locker und fuhren nach fünf Innings einen souveränen Sieg ein. Offensivhighlight: ein Three-Run Homerun von Manager Hannes Filler.

Ein sehr zufriedenstellender Saisonbeginn für die Beers in Schwechat, die mit fast fehlerfreier Defensive, effektivem Pitching, aggressivem Baserunning und explosiver Offensive zu überzeigen wussten. Mit den beiden Siegen setzt man sich vorerst an die Tabellenspitze, die man in zwei Wochen beim nächsten Spieltag in Wien verteidigen möchte.